Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο μετά την επίσκεψή της στο κομμωτήριο.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα Instagram Story μέσα από το αυτοκίνητό της, όπου ποζάρει χαμογελαστή, δείχνοντας τη βαφή στη ρίζα των μαλλιών της, λίγο πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Με αφορμή το στιγμιότυπο, απευθύνθηκε στους followers της με μια απολαυστική ερώτηση, ζητώντας να μάθει τι συνηθίζουν να κάνουν μετά τη βαφή.

«Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ίδια προτίμησε να επιστρέψει στο σπίτι για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

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