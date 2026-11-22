Με ένα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο και μια λιτή, αλλά γεμάτη αγάπη αφιέρωση, επέλεξε η Ντορέττα Παπαδημητρίου να ευχηθεί «Χρόνια Πολλά» στον Γιώργο Γεροντιδάκη για τα γενέθλιά του.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά σε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. «Happy birthday my love», σημείωσε πάνω στην εικόνα, εκφράζοντας ανοιχτά τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η σχέση τους ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024, ωστόσο για αρκετό διάστημα απέφευγαν να μιλούν ανοιχτά για αυτήν, παρά τις κοινές εμφανίσεις και τις φωτογραφίες που κατά καιρούς έρχονταν στη δημοσιότητα.

Σταδιακά, οι δυο τους έγιναν πιο άνετοι με το να μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα. Η ίδια η Ντορέττα, μάλιστα, έχει εξηγήσει γιατί δεν επιθυμεί να αναλύει δημόσια την προσωπική της ζωή.

Αυτή τη φορά, έκανε μια εξαίρεση, επιλέγοντας να αφιερώσει στον αγαπημένο της μια δημόσια ευχή για την ξεχωριστή ημέρα του.

govastiletto.gr -Γιώργος Γεροντιδάκης: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου – «Είμαστε καλά»