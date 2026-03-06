Σε μια σπάνια και εκ βάθρων εξομολόγηση προχώρησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026, καλεσμένη στην εκπομπή «STATUS» του AstraTV. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τον Κωνσταντίνο Καμέα άγνωστες πτυχές της προσωπικής της διαδρομής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο του διαζυγίου της, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, που γενικά αποφεύγει να μιλά για τα προσωπικά της, εξήγησε πως η ιδιωτική ζωή για εκείνη είναι πάντα το σημείο που επηρεάζει περισσότερο την ψυχολογία της, ακόμη και σε σχέση με τα επαγγελματικά της: «Το κομμάτι της προσωπικής ζωής είναι ξεχωριστό από την επαγγελματική. Ούτε συνδέονται ούτε τίποτα. Ανέκαθεν ήμουν ένα άτομο που έδινα πάντα προτεραιότητα στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Στη δουλειά πάντα προσπαθώ, είναι πολύ σημαντικό για εμένα, δουλεύω πολύ και αδιάκοπα. Όμως ο θερμοστάτης της διάθεσής μου είναι κυρίως το προσωπικό μου κομμάτι».

Σε ερώτηση για το αν πέρασε δύσκολα μετά το διαζύγιό της από τον Κώστα Πηλαδάκη, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως υπήρξαν περίοδοι στη ζωή της που την επηρέασαν βαθιά: «Στα επαγγελματικά ό,τι και να συμβεί, ανέκαθεν ήμουν πιο ψύχραιμη. Στα προσωπικά έχουν υπάρξει περίοδοι που έχω δυσκολευτεί περισσότερο και αυτό με έχει βγάλει συνήθως από το κέντρο μου και με έχει ταλαιπωρήσει ψυχικά».

Η ίδια παραδέχτηκε πως ο χωρισμός της ήταν μία από αυτές τις δύσκολες φάσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε: «Έχω περάσει από δύσκολες φάσεις. Και αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από αυτό, κοντά 20 χρόνια. Γενικότερα κάθε αλλαγή και κάθε μετάβαση από το ένα στάδιο σε ένα άλλο είναι απαιτητική. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη περίοδο προσαρμογής».

