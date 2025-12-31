Η τελευταία μέρα του χρόνου είναι ξεχωριστή για την Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθώς ο μεγάλος γιος της, Διονύσης Πηλαδάκης έχει τα γενέθλιά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διονύσης κλείνει σήμερα, Τετάρτη 31/12, 21 χρόνια ζωής και η ηθοποιός του ευχήθηκε δημόσια με μια καλοκαιρινή κοινή φωτογραφία τους και ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε: «Χρόνια σου πολλά παιδί μου! Αγόρι μου γλυκό. 21. Κάθε τελευταία μέρα του χρόνου γιορτάζουμε την πρώτη μέρα της ζωής μας μαζί σου.

Σε θαυμάζω ,σε λατρεύω και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι η ζωή σου να είναι γεμάτη υγεία, αγάπη, χαρά και όλα όσα ονειρεύεσαι. Ποτέ δεν θα υπάρξουν αρκετά λόγια για να εκφράσω την αγάπη μου για σένα. Εύχομαι να το νιώθεις καθημερινά. Να τα εκατοστήσεις καταπληκτικέ μου».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχει αποκτήσει δύο γιους από το γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη. Τον Διονύση και τον Φίλιππο.

