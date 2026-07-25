Η ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο φορά πολύχρωμο μπικίνι και κάνει μακροβούτι από ψηλά, με την κάμερα να την ακολουθεί.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έπειτα, όπως φαίνεται στο βίντεο, αναποδογυρίζει και καθώς κοιτάει τον φακό, στέλνει με τα χέρια της φιλί.

Δείτε το βίντεο:

Λίγες ημέρες πριν, η ηθοποιός είχε αναρτήσει ένα ακόμη βίντεο σε πισίνα, κάνοντας ακροβατικά με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

«Καλοκαιρινά ακροβατικά», έγραφε πάνω στο βίντεο, αποκαλύπτοντας στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της ότι πρόκειται για στιγμιότυπο από το προηγούμενο καλοκαίρι: «Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι από τις περσινές», ανέφερε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Τα καλοκαιρινά ακροβατικά με τον Γεροντιδάκη