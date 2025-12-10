Στην πρεμιέρα της παράστασης «Άνθρωπος χωρίς όνομα», η Ντορέττα Παπαδημητρίου ρωτήθηκε για τις πρόσφατες φωτογραφίες που τη δείχνουν να διασκεδάζει με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

Η ηθοποιός τόνισε ότι οι γιοι της είναι πάντα ενήμεροι για την προσωπική της ζωή, πριν δουν οποιοδήποτε δημοσίευμα.

Παράλληλα, σημείωσε πως βρίσκεται σε πολύ καλή φάση στη ζωή της, αισθανόμενη χαρά και ισορροπία, κάτι που έχει καταφέρει με προσπάθεια όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», η Ντορέττα μίλησε πιο προσωπικά για τον έρωτα, αποκαλύπτοντας ότι δεν ερωτεύεται εύκολα και ότι με το πέρασμα των χρόνων έγινε ακόμη πιο επιλεκτική.

Όταν όμως ερωτεύεται, περιγράφει αυτό το συναίσθημα ως ουσιαστικό, δυνατό και κινητήριο, κάτι που τη γεμίζει θετική ενέργεια και νόημα.

Η ηθοποιός τόνισε επίσης ότι δεν της αρέσει να εκτίθεται υπερβολικά δημοσίως και ότι προτιμά να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας μάθει από παλαιότερες εμπειρίες εμπιστοσύνης.

Αυτή η στάση της την έχει βοηθήσει να απολαμβάνει τη ζωή και την προσωπική της ευτυχία χωρίς ενοχές ή άγχος για το τι λένε οι άλλοι.

