Μια ακόμη όμορφη καλοκαιρινή στιγμή μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από την πισίνα, όπου περνά ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με τους δύο γιους της, Φίλιππο και Διονύση, αλλά και τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

Το όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό συμπληρώνει το ηλιοβασίλεμα, με την παρέα να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φαίνεται να χαίρεται στο έπακρο τις καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Govastiletto.gr – Γιώργος Γεροντιδάκης – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι διακοπές τους στην παραλία