Ντορέττα Παπαδημητρίου: Viral με τη Μαριέλλα Φασούλα στο TikTok
Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, καθώς το κοινό διασκέδασε με το εύρημα και την αυτοσαρκαστική διάθεση της ηθοποιού....
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