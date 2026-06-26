Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok μαζί με την μπασκετμπολίστρια Μαριέλλα Φασούλα και έκανε πλάκα με τη διαφορά ύψους τους, προκαλώντας πολλά θετικά σχόλια.

Στο βίντεο, οι δύο γυναίκες στέκονται δίπλα δίπλα και αρχικά φαίνεται η ηθοποιός να είναι πιο ψηλή από την αθλήτρια, η οποία έχει ύψος περίπου 1,97.

Όμως, στη συνέχεια αποκαλύπτεται ότι η Παπαδημητρίου στεκόταν σε σκαλί, κάτι που έκανε το αποτέλεσμα να φαίνεται παραπλανητικό και αστείο.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, καθώς το κοινό διασκέδασε με το εύρημα και την αυτοσαρκαστική διάθεση της ηθοποιού.

Η Μαριέλλα Φασούλα είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια, αγωνίζεται στην Ισπανία και στην Εθνική Ελλάδας και είναι κόρη του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Φασούλα.