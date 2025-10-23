Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Δημόσια καταγγελία έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος ξεκίνησε περπάτημα κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο και διαπίστωσε ότι ο χώρος ήταν γεμάτος σκουπίδια.

Ο παρουσιαστής σχολίασε με εκνευρισμό: «Χαίρεται, χαίρεται. Ολυμπιακό Στάδιο. Είπα σήμερα να ξεκινήσω λίγο περπάτημα, λίγο βάδην σιγά-σιγά.

Να το Ολυμπιακό Στάδιο, να εδώ η λεωφόρος Κύμης. Και καθώς περπατούσα, ορίστε … Έλα ρε Ελλαδάρα, Έλα ρε Ελλάδα! Έλα με τα έπιπλά σου … Δηλαδή, αν σε αυτό το σημείο υπάρχει αυτή η κατάσταση, ενώ απέναντι βρίσκεται αυτό το κόσμημα όπου γίνονται συναυλίες, φαίνεται ότι τα σκουπίδια είναι εκεί για πολύ καιρό και δεν τα μαζεύουν … ».

Συνεχίζοντας, τόνισε την απογοήτευσή του: «Τι ψάχνουμε να βρούμε; Δες εδώ, να ντρέπεσαι. Να ντρέπεσαι! Στην Αθήνα του 2025. Δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, σε ποιον Δήμο υπάγεται, ή ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά δεν περνάει κανείς από εδώ να πει: “Τι γίνεται ρε παιδιά; Να πάμε να τα μαζέψουμε;” Καληνύχτα και καλή βραδιά».