Στο προσκήνιο επανέρχεται η υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, με αφορμή σοκαριστικούς ισχυρισμούς του Σπύρου Μαρτίκα.

Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα, ο θάνατος του τραγουδιστή συνδέεται με κύκλωμα καζίνο, του οποίου ο αρχηγός φέρεται να του απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό, προκαλώντας του ψυχολογική πίεση λίγο πριν το μοιραίο τροχαίο.

Μετά την αποκάλυψη αυτή, νέα πρόσωπα βγήκαν στις εκπομπές και έκανε αποκαλύψεις όχι μόνο για τα χρήματα που φέρεται να του απέσπασαν αλλά και για το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, το όνομα της Μίνας Αρναούτη ήρθε στο προσκήνιο, αφού για πολλά χρόνια βρισκόταν στα δικαστήρια με την οικογένεια του τραγουδιστή σχετικά με το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Η κοπέλα λοιπόν, που απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, βλέποντας τα όσα λέγονται για την ίδια αλλά και για την υπόθεση σε εκπομπές του ΑΝΤ1, ξέσπασε μέσω ανάρτησης στο προφίλ της στο Instagram.

Η ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη κατά του ΑΝΤ1:

