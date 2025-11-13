Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Σοφία Μουτίδου απάντησε στα πυρά που δέχθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, μέσα από την εκπομπή «Real View».

Στη σκληρή απάντησή της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια χρησιμοποίησε ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Γιώργο Λιάγκα, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι είναι «ντροπή της υφηλίου» και πως «ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα».

Τι είπε η ηθοποιός στο «Real View»

«Είδα δυο ανθρώπους ταυτόχρονα να μαίνονται σε συνθήκες καθόλου με επιχειρήματα. Δεν άκουσα κανένα επιχείρημα. Άκουσα ουρλιαχτά και μένος με σάλια, ειδικά ο Ουγγαρέζος ξέφυγε εντελώς» είπε αρχικά η Σοφία Μουδίου.

«Εγώ θα έλεγα και ο Ουγγαρέζος και ο Λιάγκας, αν έχουν ψυχοθεραπευτή, να τον ρωτήσουν τι μένος έχουν μαζί μου. Θα το πάρω προσωπικά. Έχω την εντύπωση ότι με θέλουν. Χοντρά χοντρά, από τον αγιασμό. Αυτό είναι λίγο χιούμορ αλλά τόσο μένος δεν δικαιολογείται. Έβγαζαν αφρούς, ρε, είναι ντροπή. Αυτή είναι η ντροπή.

Εκεί που τους παίρνει… Το λέω χρόνια αυτό! Μου επιτίθενται γιατί δεν κινδυνεύουν από μένα. Απλά είναι τα πράγματα. Στη Γιάμαλη δεν επιτίθενται, όχι. Δηλαδή άμα πάρεις τι ξέσκισμα τρώω, χωρίς να κάνω τίποτα, ενώ η Γιάμαλη κινεί τις ρόδες του σύμπαντος και είναι μια τρομερή προσωπικότητα, με τρομερή δύναμη και τρομερό λόγο. Κάπως εκεί είναι πιο φοβισμένοι. Γιατί, κάπως, κάποιοι άνθρωποι ανήκουν κάπου. Εγώ δεν ανήκω κάπου» απάντησε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, μετά την προβολή ενός αποσπάσματος από το «Πρωινό» για την απιστία, η Σοφία Μουτίδου συνέχισε να κατακεραυνώνει τον Γιώργο Λιάγκα: «Τι κατάντια! Τι ντροπή της υφηλίου, γιατί Θεέ μου, γιατί… Δεν θα κάτσω να φαγωθώ τι είπε ο Λιάγκας και τι όχι, ο Λιάγκας έχει δείξει μέσα στα χρόνια πόσο… δεν υπάρχει η λέξη… είναι. Άλλη μια φορά έκανε το ίδιο, ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα στα μάτια μας μπροστά και εμείς εξακολουθούμε και είμαστε ένα φιλοθεάμων κοινό. Ποιος τους κρατάει; Θα πει και τη χοντρή χοντρή… Ο Λιάγκας είναι ένας αναξιοπρεπής παρουσιαστής. Τα θυμάστε; Τα υβριστικά για τις χοντρές, οι άντρες που αυνανίζονται πάνω από γυναίκες…».

