Οι Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιήθηκαν για 32η χρονιά και η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ έγινε το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη βραδιά φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου βρέθηκαν άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού, αλλά και αρκετά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Για τις επόμενες 12 ημέρες, οι φίλοι του κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν νέες ταινίες, ειδικές προβολές και αφιερώματα, αλλά και να συναντήσουν σημαντικούς δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έτσι, οι Νύχτες Πρεμιέρας έδωσαν το έναυσμα για ακόμη μία μεγάλη κινηματογραφική γιορτή στην Αθήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις ταινίες και τις εκδηλώσεις που ακολουθούν.

Δείτε ποιοι έδωσαν το “παρών”:

Πηγή: NDP Photo Agency