Εντυπωσιακό ντεμπούτο στις πολεμικές τέχνες για τον 17χρονο Knox Jolie-Pitt, ο οποίος συμμετείχε σε επίσημο αγώνα Muay Thai στο Λος Άντζελες. Ο φωτογραφικός φακός και οι κάμερες του TMZ κατέγραψαν έναν απόλυτα συγκεντρωμένο αθλητή, ο οποίος δεν πτοήθηκε από την πίεση του αντιπάλου του.

Αντιδρώντας με γρήγορα αντανακλαστικά, ο 17χρονος γιος του Brad Pitt και της Angelina Jolie κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα, δείχνοντας ότι έχει μέλλον στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων.

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Knox Jolie-Pitt is giving us major déjà vu … hopping into the ring for a Muay Thai fight that echoes his dad Brad Pitt’s iconic movie “Fight Club” from over 25 years ago! 📸 BACKGRID pic.twitter.com/bQaOlLcVWZ — TMZ (@TMZ) June 6, 2026

Η εμφάνισή του θύμισε σε πολλούς τον ρόλο του πατέρα του στην ταινία «Fight Club», που κυκλοφόρησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο Knox είναι το μικρότερο παιδί του πρώην ζευγαριού μαζί με τη δίδυμη αδελφή του Βίβιεν, η οποία έχει βρεθεί πολλές φορές στο πλευρό του σε αγώνες, στηρίζοντάς τον από την εξέδρα.

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