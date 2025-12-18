Η εκπομπή Buongiorno σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, αποκάλυψε πως πρόκειται να βρεθεί στην Ευελπίδων ο 21χρονος καλλιτέχνης που καταγγέλλει πασίγνωστο τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο 21χρονος καλλιτέχνης θα προβεί στα δικαστήρια μαζί με τον δικηγόρο του προκειμένου να καταθέσει την καταγγελία κατά πασίγνωστου τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις μέσα στον εργασιακό χώρο.

Τι λένε οι πληροφορίες

Όπως αποκαλύπτουν οι πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 21 Μαρτίου όταν ο νεαρός καλλιτέχνης ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να εμφανιστεί σε Αθηναϊκή σκηνή. Την στιγμή που γινόταν η πρόβα generale, ο πασίγνωστος τραγουδιστής κάλεσε τον 21χρονο να πάει στο καμαρίνι του και του προσέφερε ναρκωτικές ουσίες και προσπάθησε να τον πείσει να συνευρεθούν ερωτικά. Εκείνος αρνήθηκε οποιαδήποτε πράξη, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο τραγουδιστής συνέχισε να του στέλνει μηνύματα μέσω Viber για αρκετούς μήνες προκειμένου να τον πείσει να συναντηθούν.

Όπως μάλιστα αναφέρει η εκπομπή, η συνομιλία αυτή δεν υπάρχει κάπου καταγραμμένη, καθώς τα μηνύματα ήταν προγραμματισμένα να διαγράφονται. Μάλιστα, σε μήνυμα είχε γράψει στον 21χρονο “δεν θα πας μετά την πρόβα σπίτι σου θα έρθεις στο καμαρίνι”.

Σε μια συνάντησή τους, ο τραγουδιστής είχε πει ότι αν δεν υποκύψει στα θελήματά του δεν θα κάνει καριέρα, ενώ, κανόνας ήταν να απενεργοποιεί το κινητό του όταν πήγαινε στο καμαρίνι του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Buongiorno ο 21χρονος δεν υπέκυψε ποτέ σε καμία πράξη ούτε στα ναρκωτικά.

Όσα υποστηρίζει ο 21χρονος

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή, ο 21χρονος υποστηρίζει τα εξής: «Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μια αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων».

govastiletto.gr -Ξεσπά η Έλενα Χριστοπούλου: «Αν κάποιος τραγουδιστής πέσει από το μπαλκόνι μετά από τόση λάσπη, τι θα γίνει;»»