Μια αξέχαστη μουσική βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής (11.10.2026), καθώς ο ASAP Rocky πραγματοποίησε την πρώτη του, πολυαναμενόμενη συναυλία στην Ελλάδα. Ο διεθνούς φήμης ράπερ αποθεώθηκε από χιλιάδες θαυμαστές που γέμισαν ασφυκτικά το Telekom Center Athens, σε ένα live που έγινε sold out σχεδόν αμέσως.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Don’t Be Dumb World Tour», ο 37χρονος A$AP Rocky προσέφερε ένα υπερθέαμα, με την είσοδό του να κλέβει την παράσταση όταν «προσγειώθηκε» στη σκηνή από ένα εντυπωσιακό ελικόπτερο κρεμασμένο στην οροφή του γηπέδου. Ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ξεσήκωσε το κοινό, ενώ τα social media κατακλύστηκαν από βίντεο της εκρηκτικής βραδιάς, τα οποία αναδημοσίευσε και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Η ηθοποιός Εύη Δαέλη που βρέθηκε στο Telekom Center δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram, στο οποίο ο καλλιτέχνης έχει κάνει συλλογή με γυναικεία εσώρουχα που του πέταξαν στο stage οι θαυμάστριές του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evi Daeli (@evi.daeliofficial)

Ο A$AP Rocky είναι τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ευρέως γνωστός για τη μουσική του που αναμιγνύει διάφορα είδη, τη χαρακτηριστική αισθητική του «cloud rap» και την τεράστια επίδρασή του στην παγκόσμια μόδα και τον πολιτισμό.

Τα βασικά σημεία της καριέρας και του ιστορικού του περιλαμβάνουν: Η μουσική και το A$AP Mob: Υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα από το συγκρότημα χιπ-χοπ A$AP Mob (το οποίο σημαίνει «Always Strive and Prosper» – «Πάντα να προσπαθείς και να ευημερείς»).

Έκανε το μεγάλο άλμα στη mainstream σκηνή με τη viral διαρροή του single του «Peso» το 2011 και το πολυβραβευμένο mixtape του Live. Love. A$AP. Το single του A$AP, του 2012, «Fukin’ Problems» σε συνεργασία με τους Drake, 2 Chainz και Kendrick Lamar, σηματοδότησε την πρώτη του συμμετοχή στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στην θέση 8. Επίσης, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Καλύτερου Ραπ Τραγουδιού στα 56α Ετήσια Βραβεία Grammy και προηγήθηκε του πρώτου του άλμπουμ στούντιο, Long. Live. A$AP (2013).

Εκτός από τη μουσική, διευθύνει μια δημιουργική εταιρεία με την ονομασία AWGE, η οποία γεφυρώνει το χιπ-χοπ με την υψηλή μόδα, τις εικαστικές τέχνες και τις παγκόσμιες εμπορικές καμπάνιες.

Ο Rocky θεωρείται μία από τις πιο στυλάτες προσωπικότητες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, συνεργάζεται με πολυτελείς μάρκες όπως οι Gucci, Dior και Calvin Klein και καθορίζει τακτικά τις τάσεις σε εκδηλώσεις όπως το Met Gala.

Στις 19 Μαΐου 2021, ο A$AP Rocky αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο GQ ότι είναι σε σχέση με την πασίγνωστη τραγουδίστρια και επιχειρηματία Rihanna, περιγράφοντάς την ως «τον έρωτα της ζωής μου».

Ο 37χρονος είχε εμφανιστεί στο παρελθόν ως opening act στην περιοδεία Diamonds World Tour της Rihanna το 2013. Ένα χρόνο μετά την επισημοποίηση της σχέση τους, η Rihanna γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022. Έναν χρόνο αργότερα έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, αφού είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο ημίχρονο του Super Bowl LVII.

Τέλος, το ζευγάρι αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη της σταρ στο Met Gala του 2025. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, γεννήθηκε το τρίτο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

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