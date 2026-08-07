Ο James Haven, αδερφός της Angelina Jolie και γιος του Jon Voight, προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη ανακοινώνοντας δημόσια ότι είναι γκέι. Όπως μεταδίδει το TMZ, ο 53χρονος έκανε την αποκάλυψη σε live μετάδοση στο Substack παρέα με την πρώην σύζυγό του, Romi Imbelli. Παρά τον πρόσφατο χωρισμό τους μετά από έναν σύντομο γάμο, οι δυο τους διατηρούν ισχυρούς δεσμούς και συνεχίζουν να συνεργάζονται επαγγελματικά.

«Όταν ήμουν μικρό παιδί, είχα εμμονή με τις πριγκίπισσες της Disney. Έβαζα κρυφά γκλίτερ στα μάγουλά μου και μάσκαρα στις βλεφαρίδες μου. Εκείνες τις στιγμές ένιωθα μαγικά», ανέφερε ο James Haven, εξηγώντας πως τότε δεν είχε τις λέξεις για να περιγράψει αυτό που ένιωθε.

Στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι μεγαλώνοντας προσπάθησε να κρύψει αυτή την πλευρά του για να γίνει αποδεκτός, όμως πλέον δεν θέλει να ζει άλλο έτσι.

«Το coming out δεν σημαίνει ότι γίνεσαι κάποιος καινούργιος. Σημαίνει ότι επιτρέπεις στους άλλους να γνωρίσουν τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί», είπε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα η οικογένειά του και οι γύρω του να επιλέξουν την αγάπη και την κατανόηση αντί της προκατάληψης.

Ο James Haven έκλεισε την επιστολή του με ένα μήνυμα προς τον μικρό εαυτό του, τονίζοντας ότι εκείνο το παιδί «δεν ήταν ποτέ μπερδεμένο ή χαλασμένο», αλλά απλώς ήταν γκέι και άξιζε να ζήσει ελεύθερα.

Ο James Haven έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, κυρίως λόγω της ιδιαίτερα στενής σχέσης του με την αδελφή του, Angelina Jolie, αλλά και των κοινών τους εμφανίσεων στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα του Hollywood, επιλέγοντας μια πιο διακριτική και ιδιωτική ζωή.

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