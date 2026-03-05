Το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», στο Θέατρο Ακροπόλ.

Το εν λόγω θεατρικό έργο των Θοδωρή Οικονόμου και Γιάννη Καλαβριανού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, είναι βασισμένο στην πολυαγαπημένη ιστορία του ομώνυμου έργου του Δημήτριου Κορομηλά και φτιαγμένο από την αρχή, ζωντανεύει με ένα θίασο 17 εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών και μας ταξιδεύει σε ένα από τα πιο γνωστά ειδύλλια της Ελλάδας.

Τα τελευταία 130 χρόνια, το αγαπημένο έργο ανεβαίνει με τεράστια επιτυχία στις ελληνικές σκηνές και έγινε από ταινία, η πρώτη έγχρωμη και η πρώτη ομιλούσα ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, μέχρι θέατρο Σκιών.

Αυτή τη φορά με τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννη Αναστασάκη, Γιώργο Γλάστρα, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστο Γκρόζο, Φάνη Κοσμά, και Τάνια Τσανακλίδου, το αγαπημένο έργο παρουσιάζεται και πάλι σε θεατρική σκηνή της Αθήνας, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Αρκετοί ήταν οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης. Ανάμεσά τους οι: Βασιλική Ανδρίτσου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Λίνα Πρίντζου, Στέλιος Παρλιάρος, Κατερίνα Μισιχρόνη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Λάκης Γαβαλάς, Σπύρος Μπιμπίλας, Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, Αιμιλία Υψηλάντη, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, Τζένη Οικονόμου, Δανάη Λουκάκη, Γαλάτεια Βασιλειάδη, Γιώργος Παπαδόπουλος, Μελίνα Ασλανίδου, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Άννα Βαγενά, Γιασεμί Κηλαηδόνη, Νίκη Σερέντη, Παναγιώτα Βλαντή, Δήμητρα Στογιάννη, Χρήστος Αδαμόπουλος, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Βασιλική Τρουφάκου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Στο ορεινό χωριό της Αρτοτίνας, η όμορφη Κρουστάλλω και ο φτωχός βοσκός Λιάκος αγαπιούνται στα κρυφά. Η Μάρω, η μητέρα της, αρνείται την πρόταση της Γιάνναινας, της μητέρας του Λιάκου, να παντρέψουν τα παιδιά τους. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν ο Μήτρος, που η Μάρω κάπου έχει γνωρίσει αλλά δεν θυμάται, φτάνει στο χωριό και ζητάει την Κρουστάλλω σε γάμο. Συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και μυστικά οδηγούν σε αδιέξοδα μέχρι να εμφανιστεί ο παντοδύναμος έρωτας σε μία από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης, που αποτελεί εμβληματικό κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας από το 1891 που πρωτογράφτηκε, έως σήμερα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – «Η μητέρα του σκύλου»: Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης στο θέατρο Ακροπόλ – Φωτογραφίες