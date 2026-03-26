Μετά το Πάσχα ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας μεγάλης θρησκευτικής σειράς του Mega, που θα έχει ως θέμα το Βίο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Η σειρά θα αφηγείται τη ζωή και τη διαδρομή ενός ασκητή που σημάδεψε τον αγιορείτικο μοναχισμό του 20ού αιώνα, με τη διδασκαλία και την πνευματική του παρουσία.

Η πλοκή ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, ακολουθώντας τα βήματα του Φραγκίσκου Κότη.

Γεννημένος το 1897 στην Πάρο, ο Ιωσήφ αναζήτησε εργασία στον Πειραιά από τα 15 του χρόνια. Στα 23 του, ένα θείο όραμα τον οδήγησε να διαλύσει τον αρραβώνα του και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον ασκητισμό.

Το 1921 μετέβη στο Άγιο Όρος, όπου μαθήτευσε δίπλα στον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια.

Το 1925 εκάρη μοναχός στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, λαμβάνοντας το όνομα Ιωσήφ. Μαζί με τον συνασκητή του, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αδιάλειπτη προσευχή και την αυστηρή λιτότητα, αποτελώντας πνευματικό φάρο για πολλούς μοναχούς.

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής συνέχισε την απομονωμένη, ασκητική ζωή του μέχρι την κοίμησή του το 1959.

Στην παραγωγή, ο Άρης Σερβετάλης θα υποδυθεί τον Άγιο στην ώριμη ηλικία του. Ο Σερβετάλης, βαθιά θρησκευόμενος όπως έχει δηλώσει, είχε υποδυθεί στο παρελθόν τον Άγιο Νεκτάριο, στην κινηματογραφική ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού».

Τον Άγιο σε νεαρή ηλικία θα ενσαρκώσει ο Τάσος Λέκκας.

Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Στέφανος Κυριακίδης και Νίκος Γκέλια.

Ο πρώτος κύκλος της σειράς θα αποτελείται από 12 επεισόδια, με προοπτική και για δεύτερο κύκλο. Η σειρά αναμένεται στον «αέρα» του Mega στο δεύτερο μισό της σεζόν, στις αρχές του 2027.