Στον λογαριασμό του επίσημου σωματείου των fans της Eurovision στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία που δείχνει πώς ένα ζαχαροπλαστείο «πάντρεψε» τη γιορτινή διάθεση με τον διαγωνισμό τραγουδιού. Συγκεκριμένα, η εμφάνιση του τραγουδιστή στον ελληνικό τελικό της Eurovision, τον περασμένο Φεβρουάριο, με το «Ferto» αποτυπώθηκε σε ένα πασχαλινό αυγό.
«Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα από τον OGAE Greece. Η μαγεία της Eurovision συναντά τη γιορτινή διάθεση, μέσα από μια ξεχωριστή δημιουργία. Μουσική, χαρά και γιορτινό κλίμα γιατί η Eurovision είναι πάντα μέρος των στιγμών μας» αναφέρεται στη λεζάντα.
