Μια διαφορετική τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Akylas, ο οποίος δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε ρόλο ηθοποιού, μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί».

Ο καλλιτέχνης, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, έκανε ένα guest πέρασμα από το σίριαλ, υποδυόμενος ουσιαστικά τον εαυτό του.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο Akylas εμφανίζεται αρχικά να ξυπνά σε καντίνα, μετά από ένα ξέφρενο bachelor στο Νεοχώρι Αρκαδίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο τραγουδιστής διατήρησε το χαρακτηριστικό του look, με μαύρα γυαλιά ηλίου και σκούφο – στοιχεία που έχουν συνδεθεί με την εικόνα του ενόψει της συμμετοχής του με το «Ferto» – ενώ το outfit του ολοκληρωνόταν με ένα λευκό T-shirt με την επιγραφή «αγκαλίτσα;».

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, λίγο πριν τη μεγάλη σκηνή της Eurovision 026.

