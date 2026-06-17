Τα Mad Video Music Awards 2026 διεξάγονται για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Η έναρξη της βραδιάς ήταν εντυπωσιακή με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην 70ή Eurovision να ανεβαίνει στη σκηνή.

Ο Akylas ντυμένος στα λευκά και πλαισιωμένος από μία ομάδα χορευτών τραγούδησε για μία ακόμη φορά το Ferto, διαφοροποιώντας ωστόσο τους στίχους. Συγκεκριμένα, αντικατέστησε το «βέβαια, αν κερδίσω» με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».

Ένα βίντεο τριάντα δευτερολέπτων από την εμφάνισή του δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Mad στο Instagram.

Δείτε απόσπασμα από την εμφάνισή του:

govastiletto.gr -Akylas: Οι δηλώσεις για τη Eurovision και τη 10η θέση