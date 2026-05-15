Στα βαθιά του συναισθήματα και τις ανασφάλειες που τον ταλαιπωρούσαν για 17 ολόκληρα χρόνια αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, μέσα από μια άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση. Ο γνωστός YouTuber δημοσίευσε την Πέμπτη 14 Μαΐου ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2025.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, εμφανίζεται αποκλειστικά με το εσώρουχό του, δείχνοντας τη σιλουέτα του από κάθε οπτική γωνία, θέλοντας να αποτυπώσει την εικόνα του σώματός του ακριβώς πριν ξεκινήσει την προσπάθεια απώλειας βάρους.

Στόχος του, είναι να περιγράψει τη ζωή του τα προηγούμενα 17 χρόνια, που αισθανόταν ανασφάλεια με το σώμα του, τονίζοντας ότι εδώ και μήνες βρίσκεται σε ένα προσωπικό ταξίδι αλλαγής.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης περιέγραψε στιγμές ντροπής και ανασφάλειας που βίωσε όλα αυτά τα χρόνια, εξηγώντας ότι απέφευγε να βλέπει το σώμα του, φορούσε μόνο φαρδιά ρούχα και αναζητούσε απομονωμένες παραλίες για να μην εκτίθεται. Κλείνοντας, τόνισε πως αυτό το καλοκαίρι αισθάνεται ότι «απελευθερώνεται», εκφράζοντας την επιθυμία να αποτελέσει έμπνευση και για άλλους ανθρώπους.

Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες. Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ακριβώς το τι έκανα, και όχι το τι πήρα , όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας. Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω από φαρδιές μπλούζες, 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι, 17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν φαρδύ, 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου, 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιο καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου, 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο, 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως στο απόλυτο σκοτάδι, 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού , 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνω αυτό το ταξίδι ξεκινάς εσύ το δικό σου».

