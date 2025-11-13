Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο γνωστός influencer και Youtuber Αλέξανδρος Κοψιάλης προχώρησε σε μια νέα, αιφνιδιαστική αποκάλυψη αναφορικά με το σωματικό του βάρος. Μέσα από βίντεο που μοιράστηκε στα social media, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβηκε στη ζυγαριά, δείχνοντας στην κάμερα πως ζυγίζει ακριβώς 120 κιλά.

Στο βίντεο, ο ίδιος εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, αποκαλύπτοντας το σώμα του, ενώ η κίνησή του αυτή προκάλεσε άμεσα ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς του φίλους και ακόλουθους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το μήνυμα του Σάκη Τανιμανίδη κάτω από την ανάρτηση. Ο παρουσιαστής, με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε την έλλειψη κάποιας «πρόκλησης» ή «υπόσχεσης» για αλλαγή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νόμιζα θα τελειώσει το βίντεο με κάποιο “challenge”, κάποια “υπόσχεση” και τα σχετικά».

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να αναμένουν την επόμενη κίνηση του influencer σχετικά με τη φυσική του κατάσταση.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του στο youtube ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε μιλήσει για την τελευταία φορά που έχασε βάρος.

«Εγώ θα κάνω μια αποκάλυψη που δεν την έχω ξαναπεί ποτέ. Έχω βαρέσει Ozempic, πέρσι το καλοκαίρι. Έπιασε αρκετά επάνω μου».

«Ξεκίνησα μισό, για τρεις εβδομάδες, και μετά πήγα στο ένα. Όπου πήγαινα με έπιαναν αναγούλες, πολύ σοβαρές και το έκοψα μαχαίρι. Έχασα 12 κιλά σχετικά γρήγορα. Σε 1,5 μήνα, αλλά εντάξει, δεν το συνιστώ», είχε πει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης το περασμένο καλοκαίρι.

