Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος μίλησε για τη σχέση του με την Τζένη Οικονόμου και τη μεταξύ τους διαφορά ηλικίας, κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής τους συνέντευξης στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός ποινικολόγος, που βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη σχέση τους, τονίζοντας ότι τη θεωρεί σημαντικό στήριγμα στην καθημερινότητά του και στη ζωή του συνολικά.

Όπως είπε, νιώθει ευγνωμοσύνη για την παρουσία της, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση τους βασίζεται στην επιλογή και την αμοιβαία σύνδεση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο παρελθόν του, κάνοντας ειδική μνεία στη Ζωή Λάσκαρη, με την οποία είχε μοιραστεί 41 χρόνια ζωής.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ποτέ δεν έζησε μόνος του για μεγάλα διαστήματα, ενώ σήμερα αισθάνεται «ευλογία» που έχει στο πλευρό του την Τζένη Οικονόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαφορά ηλικίας τους, λέγοντας πως για εκείνον δεν αποτελεί εμπόδιο, καθώς αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς αισθάνεται κανείς και το πώς λειτουργεί η σκέψη και η φαντασία του.

Από την πλευρά της, η Τζένη Οικονόμου μίλησε επίσης με τρυφερότητα για τον σύντροφό της, τονίζοντας ότι πέρα από το μυαλό του, αυτό που την έχει κερδίσει είναι η ψυχή και ο χαρακτήρας του.

