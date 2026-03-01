Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου.

Εκεί, ο stand-up comedian είχε την ευκαιρία να ανέβει στη σκηνή και να τραγουδήσει ένα αγαπημένο κομμάτι του Σώτη Βολάνη, το «Θέλω να δω».

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, φαίνεται η τραγουδίστρια να κατεβαίνει από τη σκηνή και να πλησιάζει στο τραπέζι του Τσουβέλα, δίνοντάς του το μικρόφωνο.

Ο comedian, με χιούμορ και ενέργεια, ερμήνευσε το τραγούδι, κερδίζοντας το χειροκρότημα και τα χαμόγελα του κοινού.

Μετά την εμφάνισή του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίευσε ένα Instagram story από το καμαρίνι της Κατερίνας Λιόλιου, ποζάροντας δίπλα της και γράφοντας με χιούμορ: «Κάτι κάναμε και σήμερα». Μ

ια στιγμή γεμάτη γέλιο, μουσική και χαλαρή διάθεση, που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη στους παρευρισκόμενους.

