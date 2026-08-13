Ο Αλέξανδρος Τζόρβας έκλεισε τα 44: Η οικογενειακή φωτογραφία με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας έκλεισε τα 44 και γιόρτασε αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί με την οικογένειά του.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του μια οικογενειακή φωτογραφία από τα γενέθλιά του, στην οποία ποζάρει χαμογελαστός μπροστά από την τούρτα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χρυσαυγή Ατσιδάκου, και τα δύο παιδιά τους, την Ίριδα και τον Μάξιμο.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με ένα προσωπικό απολογισμό, κάνοντας μια αναδρομή σε όσα έχει ζήσει και δημιουργήσει από την ημέρα που αποφάσισε να αφήσει πίσω του την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα.

«44 σήμερα. Και σκεπτόμενος όλους αυτούς που λένε πως ο χρόνος πετάει, στη δική μου περίπτωση μάλλον κινείται αρκετά αργά. Νιώθω ότι έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή από τότε που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Από τα 12 μου, το ποδόσφαιρο ήταν η ζωή μου. Κάθε μέρα, αδιάκοπα, 365 μέρες τον χρόνο. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που έπρεπε να το αφήσω.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια άλλη ζωή. Η μεγαλύτερη επιτυχία μου, η οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Αμέσως μετά, το Κτήμα Τζόρβα. Δέκα χρόνια ζωής πλέον. Κι εγώ νιώθω πως κι εδώ έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή. Και τους τελευταίους μήνες, ένα καινούργιο κεφάλαιο. Οι υπεραποστάσεις.

Και μαζί τους, νέα projects, νέες ιδέες, νέα ταξίδια, νέες προκλήσεις. Κοιτάζοντας πίσω, (στα 44 σου συνηθίζεις να το κάνεις αυτό) προσπαθώ να σκεφτώ αν ήταν εύκολα όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν καθόλου.

Και αν με ρωτήσετε αν τα χρόνια που έρχονται θα είναι πιο εύκολα, είμαι σχεδόν σίγουρος πως ούτε αυτά θα είναι. Αλλά ίσως τελικά αυτό είναι και το νόημα.

Να συνεχίζεις.

Να προσπαθείς.

Να δημιουργείς.

Να πέφτεις και να σηκώνεσαι.

Και κάθε φορά που η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, να την κυνηγάς με ακόμα μεγαλύτερη δίψα. Και κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία στα 44 μου, ένα πράγμα ξέρω με σιγουριά. Ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μου σε αυτή τη φωτογραφία είναι και το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξανδρος Τζόρβας (@alexandrostzorvas1)

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