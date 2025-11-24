Πίσω από τη λάμψη και τη δημοσιότητα του Νίκου Καρβέλα κρύβεται ο Δημήτρης Καρβέλας, ο μεγαλύτερος αδελφός του. Παρότι ο Δημήτρης παραμένει μια διακριτική φιγούρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράζεται με τον διάσημο αδελφό του το ελεύθερο πνεύμα και την καλλιτεχνική τρέλα. Όσοι τον ξέρουν μιλούν για την ιδιαίτερη αδυναμία και τον θαυμασμό που τρέφει για τον Νίκο.

Ο Δημήτρης Καρβέλας διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις. Δεν συχνάζει στα νυχτερινά κέντρα όπου τραγουδάει η πρώην νύφη του, Άννα Βίσση, ή όπου βρίσκεται ο αδελφός του. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια ήταν το 2013 στο θέατρο «Παλλάς», όταν παρακολούθησε με τη μητέρα τους, Σοφία, την παράσταση «Δαίμονες».

Ποια ήταν η δουλειά του Δημήτρη Καρβέλα;

Η ζωή του Δημήτρη Καρβέλα δεν είχε σχέση μέχρι πρότινος με τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Εκείνος εργαζόταν για πολλά χρόνια, ως διευθυντής σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα, συγκεκριμένα στο πολυκατάστημα του Λαμπρόπουλου, ενώ όσοι υπάλληλοι τον είχαν ως επικεφαλής και συνεργάστηκαν μαζί του τον περιγράφουν ως έναν υπέροχο τύπο, άμεσο, με χιούμορ.

Πλέον συνταξιούχος, ο Δημήτρης Καρβέλας έχει αφοσιωθεί πλήρως στο πάθος του: τη ζωγραφική. Στο εργαστήριό του, έναν χώρο γεμάτο καμβάδες και χρώματα, δημιουργεί έργα εμπνευσμένα από τοπία, αφηρημένες ιδέες και πορτρέτα.

Η σχέση του με τον Νίκο είναι απίστευτη, τα δυο αδέρφια μπορεί να διαφέρουν σε πολλά σαν χαρακτήρες, όμως μοιάζουν και σε πολλά, εκτός από την εξωτερική εμφάνιση, έχουν την ίδια αίσθηση ελευθερίας και δημιουργίας.

Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στα δύο αδέλφια: ο Νίκος θαυμάζει την απλότητα του Δημήτρη, ο οποίος με τη σειρά του σέβεται τη μουσική πορεία του συνθέτη. Πρόσφατα, ο Δημήτρης Καρβέλας επισκέφθηκε γνωστό κομμωτήριο στην Κομοτηνή. Εκεί, συναντήθηκε με την ιδιοκτήτρια και γνωστή TikToker, Έλενα, στην οποία χάρισε ένα πορτρέτο ζωγραφικής του με ιδιόχειρη αφιέρωση, ανεβάζοντας μάλιστα μαζί της και σχετικό βίντεο στο TikTok.

Σπάνια εμφάνιση του Δημήτρη Καρβέλα: