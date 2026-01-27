Πίσω στο τηλεοπτικό του σπίτι επέστρεψε το πρωί της Τρίτης (27/1) ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αφήνοντας πίσω του την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του. Η Φαίη Σκορδά τον υποδέχθηκε με μια ζεστή αγκαλιά στην έναρξη της εκπομπής στο Mega, με τον ίδιο να εμφανίζεται φανερά ευδιάθετος και να μοιράζεται με το κοινό τις λεπτομέρειες για τη δοκιμασία που πέρασε, τονίζοντας πόσο του έλειψε η ομάδα του.

«Ανδρέα μου, καλώς όρισες. Πώς είσαι;», τον ρώτησε αρχικά η Φαίη Σκοδά.

«Κοριτσάκι μου γλυκό, έβλεπα χτες πώς μίλαγες και έλεγα “Φαιάκι μου, Φαιάκι μου”. Αφού σκέφτηκα ότι αν έρθει ο γλύπτης μου ο προσωπικός στην αρχαιότητα και μου πει να κάνουμε ένα γλυπτό, θα του πω να γράψω από κάτω “Θεός στις επάλξεις παρά τη Φαίη”. Αυτό το κείμενο θα του έλεγα και θα είχα ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα χαμόγελο ανοιχτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή την εκπομπή, αλήθεια στο λέω. Όλες αυτές τις μέρες που λείπω και παρακολουθώ, είμαι πολύ χαρούμενος. Μιλάω σαν τηλεθεατής, σαν άνθρωπος έμπειρος, σαν άνθρωπος της τηλεόρασης», της απάντησε ο παρουσιαστής.

Και πρόσθεσε: «Είχα έναν υψηλό πυρετό, επικίνδυνο. Όταν άρχισα να ιδρώνω αισθάνθηκα σαν να ελευθερώνομαι. Ήμουν πάρα πολύ καλά από χτες το απόγευμα. Το φωνάζω».

