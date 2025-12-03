Ο Άγγελος Λάτσιος, γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, ξεκίνησε τη στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό. Το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη του φωτογραφία με τη στολή, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι κατατάχθηκε στην 25η Δ’ ΕΣΣΟ.

Ο Άγγελος Λάτσιος τα τελευταία χρόνια έχει λογαριασμούς στα social media, όπου μοιράζεται συχνά φωτογραφίες του από την καθημερινότητά του. Ο ίδιος περνά τα καλοκαίρια του στην Άνδρο εκεί όπου βρίσκονται η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί.

Πρόσφατα ο Άγγελος Λάτσιος γιόρτασε τα 23α γενέθλιά του με την Ελένη Μενεγάκη να στέλνει τις ευχές της στον γιο της μέσα από κοινές τους φωτογραφίες.

