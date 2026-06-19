Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου, έχοντας στο πλευρό του φυσικά την σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ και μερικούς καλούς του φίλους.

Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής που από τη νέα σεζόν θα απέχει για ένα χρόνο από τις πίστες – όπως ο ίδιος έχει ανακοινώσει – έκλεισε τα 56 του χρόνια.

Ο Αντώνης Ρέμος όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί έσβησε τα κεράκια της τούρτας υπό τους ήχους κομματιού του κι αντάλλαξε με την Υβόννη ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.

Να σημειώσουμε πως την Τετάρτη 17 Ιουνίου ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής στα MAD VMA 2026 τιμήθηκε για τα 30 χρόνια καριέρας και παρουσίασε στη σκηνή το special act «MAD 30 the arcade mix», ένα conceptual μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στα 30 χρόνια της σπουδαίας και ανατρεπτικής του πορείας.

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