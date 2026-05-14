Καλεσμένος στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» του Λάκη Λαζόπουλου βρέθηκε ο Αντώνης Ρέμος, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες του. Ο γνωστός κωμικός υποδέχτηκε τον δημοφιλή ερμηνευτή στο τηλεοπτικό του πλατό, με τη μητέρα του τραγουδιστή να παρακολουθεί τη μοναδική εμφάνιση από την πρώτη σειρά των καθισμάτων.

«Τον Αντώνη τον ξέρω από τη Θεσσαλονίκη, από τις βραδιές στο Ακρόαμα με τη Μαρινέλλα, τη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Φίστα», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος, ενώ πηγαίνοντας προς τη μητέρα του, ανέφερε: «Η Νίτσα είναι στυλοβάτης».

«Τον Αντώνη τον ξέρω από τις Χάνδρες, όταν πρωτοήρθε στην Αθήνα, τον ξέρω από τη μάνα του που μαγειρεύει υπέροχα, όπως αυτός ξέρει και τη δική μου και ξέρουμε…Τον ξέρω, τον αγαπάω, τον εκτιμάω, είναι φίλος μου», πρόσθεσε ο Λάκης Λαζόπουλος, με τον Αντώνη Ρέμο να εμφανίζεται στη σκηνή ξεκινώντας το μουσικό του πρόγραμμα.

Ανάμεσα στο ζωντανό κοινό της εκπομπής του MEGA, βρέθηκε και η κουμπάρου του, Μαρία Μπεκατώρου.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου ενώ εξήγησε για το διάλειμμά του από τις πίστες την επόμενη σεζόν. «Πρέπει να δω και λίγο την Ελενίτσα» σημείωσε για την 11χρονη κόρη του.

Ο Αντώνης Ρέμος προκάλεσε συγκίνηση με την ερμηνεία του τραγουδιού «Έτσι Ξαφνικά» σε ένα ντουέτο με τη φωνή της αείμνηστης Μαρινέλλας, τιμώντας για άλλη μια φορά την απώλεια της τεράστιας ερμηνεύτριας.

Μια στιγμή που καταχειροκροτήθηκε ιδιαίτερα από όλους στο πλατό και ο λαϊκός ερμηνευτής δεν έκρυψε την συγκίνηση του για να εκφράσει και τα εξής στον αέρα του MEGA.

«Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν πάντα και θα τα τραγουδάμε και οι νεότερες γενιές. Γιατί μου ‘λεγε ότι “εγώ είμαι δω, θα περιμένω και την Ελενίτσα”. Και την πρόλαβε και την Ελενίτσα μου. Την πρόλαβε και της τραγούδησε. Στο φως, αγάπη μου, να πας, στο φως…»

Μάλιστα, αμέσως μετά, ο Αντώνης Ρέμος περιέγραψε τον τελευταίο διάλογο που είχε με την αείμνηστη τραγουδίστρια. «Αυτά τα παιδιά (σ.σ. η ορχήστρα του) ήταν το τελευταίο βράδυ που παίξαμε με την Μαρινέλλα μας μαζί. Θα θυμόμαστε για πάντα εκείνη τη στιγμή του αποχωρισμού μας. Και η ίδια όμως θα ήθελε πάντα με χαρά να κλείνουμε τα βράδια μας».

