Ο Αντώνης Σαμαράς «σπάει» τη σιωπή του – Η πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του

Ο Αντώνης Σαμαράς έχασε, πριν από περίπου τρεις μήνες, την κόρη του, Λένα, και βυθίστηκε στο πένθος, όπως και ολόκληρη η οικογένειά του. Έχει σταματήσει, εδώ και χρόνια, να δίνει συνεντεύξεις, ωστόσο ιδιαίτερα μετά την απώλεια της 34χρονης, έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πενθώντας.

Όμως, αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του μιλώντας στον ΑΝΤ1, σε μια βαθιά συζήτηση, κατά την οποία θα εκφράσει και τις απόψεις του για την πολιτική επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00, ο Αντώνης Σαμαράς καταθέτει την πολιτική σκέψη του επί όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, που έδωσε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31 Οκτωβρίου 2025, και στην οποία μιλάει για όλους και για όλα.

Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη; Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας; Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή; Θα προχωρήσει, τελικά, στη δημιουργία νέου κόμματος;

Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας.

