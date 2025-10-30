Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Λάκης Λαζόπουλος ,το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, επέστρεψε με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για δεύτερη σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Ένας από τους καλεσμένους του ήταν και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος του έκανε ποδαρικό.

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Απόστολο Γκλέτσο στο τηλεοπτικό του σπίτι και μαζί σχολίασαν με δηκτικό τρόπο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο τους έπαιξαν ένα σκετσάκι που τα έλεγε όλα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Απόστολο Γκλέτσο να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας και να αποθεώνεται από το κοινό που ήταν εκεί.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των μουσικών της εκπομπής τραγούδησαν ένα τραγούδι που γράφτηκε για την… περίσταση.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

