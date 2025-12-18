Με οξύ σχόλιο για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ έκλεισε ο Λάκης Λαζόπουλος το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» του 2025 στο MEGA. Ο κωμικός δεν δίστασε να μιλήσει για «ξεπεσμό της Δημοκρατίας» και «νταραβέρι απίστευτης εξουσίας» με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε μια παρουσίαση που άφησε λίγα πράγματα ανείπωτα.

«Παρακολουθούμε στην εξεταστική αυτή τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας. Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα εκατομμύρια φαγώνονται και μια Ελλάδα… ζει έτσι και η άλλη, η Μεγάλη Ελλάδα, πνίγεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Ο «Φραπές» που ήταν «Τζίτζης»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον περιβόητο «Φραπέ», λέγοντας πως ήταν εκπαιδευμένος να «μπερδέψει» τη Βουλή, υποστηρίζοντας πως το όνομά του δεν ήταν «Φραπές», αλλά «Τζίτζης».

Μάλιστα ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Απόστολο Γκλέτσο στο τηλεοπτικό του σπίτι και μαζί σχολίασαν με δηκτικό τρόπο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον δεύτερο να χαρίζει στιγμές γέλιου κάνοντας τον «Φραπέ».

Επική αναπαράσταση της εξεταστικής του Γιάννη Ξυλούρη με πρωταγωνιστή τον Απόστολο Γκλέτσο!

