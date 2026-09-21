Στην εκπομπή «The Love Debate» εμφανίστηκαν ο Άρης Σοϊλέδης και η Μαριλίνα Κυπαρίσση, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να μιλά ανοιχτά για την απόφασή του να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Παράλληλα, το ζευγάρι αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια και στην επιθυμία του να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο λόγος που ο Άρης Σοϊλέδης έκανε πρόταση γάμου στη Μαριλίνα Κυπαρρίση, ο ίδιος απάντησε πως «Αρχικά έχω φτάσει 35. Έχω βρει τον άνθρωπο που θέλω να περάσω τη ζωή μου και που θέλω να κάνω οικογένεια. Άρα θέλω να κάνω και παιδιά. Επειδή ασχολείται με τα παιδικά πάρτι και τα παιδιά, γενικότερα, μου έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλή με τα παιδιά. Θεωρώ ότι θα είναι μια υπέροχη μαμά. Τα έχουμε βρει στην συγκατοίκησή μας και την καθημερινότητά μας, γενικότερα, δεν τσακωνόμαστε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα- και όλο αυτό με έκανε να πιστέψω ότι είναι ο άνθρωπος που θέλω να περάσω τη ζωή μου και να κάνω οικογένεια».

Η πρόταση γάμου στη Λήμνο

Να θυμίσουμε ο Άρης Σοϊλέδης έκανε πρόταση γάμου στην Μαριλίνα Κυπαρίσση στο αγαπημένο της νησί, τη Λήμνο.

Ο ποδοσφαιριστής μοιράστηκε στα social media ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη ξεχωριστή στιγμή, αποκαλύπτοντας παράλληλα μέσα από τη λεζάντα όσα νιώθει για τη σύντροφό του και τη ζωή που θέλει να δημιουργήσουν μαζί.

«Γιατί όταν συναντάς τον άνθρωπό σου, δεν τον αγαπάς απλώς. Κάπως τον αναγνωρίζεις. Τον νιώθεις σπίτι, ασφάλεια, οικογένεια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέχισε την εξομολόγησή του, εξηγώντας πως για εκείνον η πρόταση γάμου αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια ερώτηση.

«Η πρόταση γάμου δεν είναι απλώς μια ερώτηση. Είναι μια υπόσχεση. Είναι το “σε επιλέγω” για όλα όσα έχουμε μπροστά μας, για όλα όσα θα ζήσουμε και για όλα όσα θα γίνουμε μαζί», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε για ακόμη μία φορά την αγάπη του στη Μαριλίνα Κυπαρίσση, δίνοντάς της μια ξεκάθαρη υπόσχεση για το κοινό τους μέλλον.

«Και αν με ρωτούσες ξανά, θα σε επέλεγα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Σήμερα, αύριο, κάθε μέρα. Και ξανά από την αρχή. Σε αγαπώ», κατέληξε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aris Soiledis (@soiledis11)

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