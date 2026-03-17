Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και στο δημοσιογράφο, Χρήστο Λυσσέα.

Ο 20χρονος μίλησε για την ενασχόλησή του με το modeling, τη σχέση με την μητέρα του και την απώλεια του πατέρα του.

Αρχικά, ο Μπάμπης Λαζαρίδης ανέφερε: «Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ, ενώ παράλληλα σπουδάζω Διοίκηση Επιχειρήσεων για να έχω και μια επιχείρηση στο μέλλον».

«Η μητέρα μου στην αρχή νόμιζε ότι την κοροϊδεύω, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο πάντα και δεν ασχολιόμουν με αυτά, αλλά μετά όταν της εξήγησα ότι όντως το βλέπω σοβαρά, το προχωρήσαμε και κάναμε το πρώτο βήμα», πρόσθεσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Στη συνέχεια, όπως πρόσθεσε, θαυμάζει την μητέρα του η οποία μεγάλωσε μόνης τον ίδιο και τον αδελφό του, Βασίλη.

«Για μένα δεν είναι περίεργο, είναι η μάνα μου. Αλλά μπορώ να πω ότι χαίρομαι που είναι τόσο επιτυχημένη και ταλαντούχα. Θαυμάζω περισσότερο σε εκείνη ότι μεγαλώνει δύο παιδιά μόνη της».

«Δεν θα ήθελα να με ξέρουν σαν «ο γιος της Ηλιάδη», θα ήθελα να με ξέρουν για το δικό μου όνομα και προσπαθώ σιγά-σιγά να με ξέρουν με το δικό μου όνομα», συμπλήρωσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

Όπως αποκάλυψε, δεν του λείπει η πατρική φιγούρα, αφού μεγάλωσε με την υποστήριξη της γιαγιάς, του παππού, του θείου και της μητέρας του.

«Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα δόξα τω Θεώ με τη γιαγιά μου, τον παππού μου, που δεν είναι πια στη ζωή δυστυχώς, τον θείο μου, τη μητέρα μου και με έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά και δεν μου έλειψε ποτέ η πατρική φιγούρα», είπε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη.

«Σίγουρα έχω ψάξει στο διαδίκτυο, αλλά και να μην είχα ψάξει, μου τα έχει πει όλα η μητέρα μου για τον πατέρα μου, έχω μάθει να ζω με αυτό», παραδέχτηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

govastiletto.gr – Σοκάρει η Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα!»