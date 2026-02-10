Μετά την ιστορική του εμφάνιση στο halftime show του Super Bowl, ο Bad Bunny προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media αφαιρώντας όλες τις αναρτήσεις από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Ακόμη και η φωτογραφία προφίλ του διαγράφηκε, αφήνοντας μόνο έναν σύνδεσμο για το πιο πρόσφατο άλμπουμ του στο bio.

Η κίνηση αυτή έκανε τους θαυμαστές να αναρωτηθούν αν ο Bad Bunny προετοιμάζεται για νέο μουσικό project ή αν απλώς αντιδρά στις επικρίσεις που δέχθηκε μετά την εμφάνισή του.

Παρά την αποθέωση που γνώρισε από εκατομμύρια θεατές, το performance του Bad Bunny προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από υποστηρικτές του MAGA, οι οποίοι επέλεξαν να παρακολουθήσουν το συντηρητικό σόου της Turning Point USA την ίδια ώρα, το οποίο μεταδόθηκε παράλληλα με το επίσημο halftime show.

Το δεύτερο σόου συγκέντρωσε περίπου τέσσερα εκατομμύρια θεατές, έναντι των εκτιμώμενων 128 εκατομμυρίων του Bad Bunny.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δημόσια την εμφάνιση του ράπερ, χαρακτηρίζοντάς τη «απολύτως απαίσιο σόου» και προσβολή για το αμερικανικό μεγαλείο.

Πολλοί διαδικτυακοί χρήστες σχολίασαν πως η διαγραφή των αναρτήσεων πιθανότατα αποτελεί προετοιμασία για νέο άλμπουμ, κάτι που ο Bad Bunny έχει κάνει και στο παρελθόν όταν έκλεινε ένα κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ένας θαυμαστής σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το κάνει πάντα όταν ετοιμάζεται κάτι μεγάλο».

Η τελευταία μουσική κυκλοφορία του ήταν το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos, το οποίο έγινε ο πρώτος ισπανόφωνος δίσκος που κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy.

Πηγή: Independent

Govastiletto.gr – Super Bowl: Οι «θάμνοι» του Bad Bunny έβγαλαν πάνω από 1.300 δολάρια