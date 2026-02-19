Ο Bad Bunny θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία με τίτλο «Porto Rico», η οποία αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρά του.

Μαζί του εμφανίζονται οι Έντουαρντ Νόρτον και Χαβιέ Μπαρδέμ, ενώ το φιλμ σκηνοθετεί για πρώτη φορά ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης Residente (René Pérez Joglar). Η παραγωγή περιγράφεται ως ένα «επικό γουέστερν της Καραϊβικής» με στοιχεία ιστορικού δράματος.

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη πλήρη εμφάνιση του Bad Bunny σε πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά από συμμετοχές σε παραγωγές όπως το «Bullet Train» και το «Caught Stealing».

Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Viggo Mortensen, ενώ εκτελεστικός παραγωγός είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Alejandro G. Iñárritu.

Το σενάριο, που υπογράφουν ο Residente και ο Alexander Dinelaris, αφηγείται τη ζωή του José Maldonado Román, γνωστού ως «Águila Blanca», μιας ηρωικής και επαναστατικής μορφής του Πουέρτο Ρίκο στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο Residente τόνισε τη σημασία της ταινίας για τον ίδιο και τη χώρα του, χαρακτηρίζοντάς την ως προσωπικό όνειρο και τρόπο να αποδοθεί η ιστορία της πατρίδας του με ειλικρίνεια και δυναμισμό.

Η ανακοίνωση της ταινίας έρχεται λίγες μέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 128 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Bad Bunny Sets First Lead Movie Role in ‘Porto Rico’ With Edward Norton, Javier Bardem https://t.co/ffKHwHf2Ay — Variety (@Variety) February 18, 2026

Govastiletto.gr – Bad Bunny: Σάρωσε σε streams μετά το Super Bowl – Η δεύτερη μεγαλύτερη μέρα της καριέρας του