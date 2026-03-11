Ο Benny Blanco απάντησε στα επικριτικά σχόλια για την προσωπική του υγιεινή, μετά το στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, Selena Gomez να φιλά τη βρόμικη πατούσα του κατά τη διάρκεια του podcast του, υποστηρίζοντας πως στην πραγματικότητα μυρίζει πολύ ωραία.

Ο 38χρονος αναφέρθηκε εμμέσως στο θέμα σε νεότερο επεισόδιο του podcast του, όπου φιλοξένησε τον Ed Sheeran.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο μουσικός παραγωγός ρώτησε τον τραγουδιστή αν κάνει καθημερινά ντους. Ο Sheeran απάντησε ότι συνήθως κάνει ακόμη και δύο φορές την ημέρα.

«Νιώθω ότι είμαστε λίγο ίδιοι. Φαινόμαστε σαν να μην μυρίζουμε ωραία, αλλά στην πραγματικότητα εσύ είσαι ο άνθρωπος που μυρίζει καλύτερα από όλους όσους ξέρω», είπε συγκεκριμένα.

Τότε ο Blanco απάντησε γελώντας: «Το ξέρω, μυρίζω ωραία».

Η τραγουδίστρια σε προηγούμενο επεισόδιο του podcast του παραγωγού, «Friends Keep Secrets», σε κάποια στιγμή της συζήτησης, ενώ καθόταν στο πάτωμα, έσκυψε και φίλησε το πόδι του που ήταν ακουμπισμένο σε ένα τραπεζάκι.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν επικριτικά την εικόνα του Blanco και να υποστηρίζουν ότι τα πόδια του παραγωγού φαίνονταν «βρόμικα».

