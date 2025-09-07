Στην Ελλάδα για διακοπές βρίσκεται ο Bono, ο θρυλικός τραγουδιστής τον U2, μαζί με τον The Edge, τον κιθαρίστα του συγκροτήματος.

Πριν λίγες μέρες εθεάθησαν να τρώνε μαζί σε εστιατόριο σε ένα χωριό της Ιθάκης, ενώ βρέθηκε και στην Αντίπαρο από όπου είναι και oι παραπάνω φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Ζούγκλα».

Ο γνωστός καλλιτέχνης φροντίζει να διατηρεί χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας τις κάμερες και χωρίς να κάνει γνωστό το πρόγραμμα των καλοκαιρινών του διακοπών. Όμως απ΄ ότι φαίνεται όλο και πιο συχνά προτιμάει τη χώρα μας, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα.

Το είχε ξανακάνει το 2019, όταν πέρασε διακριτικά από την Ύδρα.