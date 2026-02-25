Η παρουσία του Brad Pitt στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας The Riders δεν πέρασε απαρατήρητη, αυτή τη φορά όμως για λόγους που ξεπερνούν τη λάμψη του Hollywood.

Στην ειδυλλιακή Ύδρα, εκτυλίχθηκαν σκηνές έντασης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν οδηγοί θαλάσσιων ταξί φέρεται να αρνήθηκαν να μετακινηθούν από συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού, προκαλώντας αναστάτωση στην παραγωγή και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό η παραγωγή κατέβαλε στα μαγαζιά του νησιού που θα παραμείνουν κλειστά σήμερα για τα γυρίσματα, ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο από τον ημερήσιο τζίρο τους, αλλά οι οδηγοί ταξί, όπως ανέφεραν, δεν ζήτησαν λεφτά και δεν σκοπεύουν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr στην Ύδρα

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

