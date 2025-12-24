Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα φαίνεται πως είναι ο Bradley Cooper και η Gigi Hadid! Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο χολιγουντιανός σταρ ζήτησε το χέρι του διάσημου μοντέλου, επισφραγίζοντας έτσι έναν έρωτα που ξεκίνησε αθόρυβα τον Οκτώβριο του 2023.

«Ο Bradley θέλει να δείξει πόσο σοβαρά παίρνει τη σχέση του με το διάσημο μοντέλο και ότι σκοπεύει να χτίσει μια σταθερή οικογένεια μαζί της στη Νέα Υόρκη», αποκάλυψε πηγή. Παράλληλα, έχει ενημερώσει και τη δική του μητέρα, Gloria Campano, με την οποία διατηρεί πολύ στενή σχέση.

Τον περασμένο Μάιο, το μοντέλο έκλεισε τα 30 και διοργάνωσε ένα πάρτι με φίλους της και αγαπημένα της πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι δυο τους αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί, το οποίο απαθανάτισαν οι φίλοι τους και η Gigi Hadid στη συνέχεια ανήρτησε το στιγμιότυπο στον λογαριασμό της στο Ιnstagram.

Προτεραιότητα πάντα παραμένουν τα παιδιά τους! Ο Bradley Cooper έχει αποκτήσει μια 8χρονη κόρη από την Irina Shayk, ενώ η Gigi Hadid έχει μια 5χρονη κόρη από τον τραγουδιστή – και πρώην μέλος των One Direction, Ζέιν Μάλικ.

Εξωτερική Φωτογραφία: Getty Images

