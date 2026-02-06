Οριστικό ρήγμα στις σχέσεις του Brooklyn Beckham με την οικογένειά του. Ο 26χρονος φαίνεται πως “σβήνει” το παρελθόν του, καθώς πήρε την απόφαση να καλύψει με νέο σχέδιο το τατουάζ που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα του, David. Σύμφωνα με το Page Six, η κίνηση αυτή επισφραγίζει την ψυχρότητα που επικρατεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, μετατρέποντας τη σχέση τους σε “παγόβουνο”.

Οι τελευταίοι μήνες φαίνεται πως ήταν καθοριστικοί για τη σχέση του Brooklyn Beckham με τον David και τη Victoria Beckham. Μπορεί για καιρό ο 26χρονος να τηρούσε σιγή ισχύος σχετικά με τους λόγους που προκάλεσαν τη ρήξη ανάμεσά τους, ωστόσο πριν από μερικές εβδομάδες, «έσπασε» τη σιωπή του, μιλώντας ανοιχτά για όλα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτού και των γονιών του. Ο Brooklyn Beckham περιέγραψε περιστατικά και μετέφερε συμπεριφορές, που προκάλεσαν εντύπωση και κατέστρεψαν οριστικά την τέλεια εικόνα της οικογένειάς τους.

Όσον αφορά στην απόφαση να σβήσει το τατουάζ, φαίνεται πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κακή σχέση που έχει πια με τους γονείς του. Ο Brooklyn Beckham έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα πως δεν θα ‘χει καμία επαφή μαζί τους, εστιάζοντας στη σύζυγό του, Nicola Peltz και τα όνειρα για την κοινή ζωή τους. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το «Page Six» από έξοδο του ζευγαριού, αποκαλύφθηκε η αλλαγή στο τατουάζ, αφού στη θέση της λέξης «μπαμπάς» φαίνονται πια ένας αστερίας και δύο σωσίβια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Brooklyn Beckham έσβησε και το τατουάζ που είχε στο στήθος και ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, Victoria Beckham. «Το να βλέπεις τον Brooklyn να καλύπτει το τατουάζ που είχε για τη μητέρα του και τώρα αυτό για τον πατέρα του, θα ενοχλήσει… Φαίνεται πολύ σκληρό. Θα είναι σαν να βάζει αλάτι στις πληγές», ανέφερε μια πηγή στο ίδιο μέσο.

