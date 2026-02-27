Ο Bryan Adams περιοδεύει παγκοσμίως για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, σημειώνοντας επιτυχίες που έφτασαν στο #1 σε περισσότερες από 40 χώρες. Τρία χρόνια μετά την αξέχαστη συναυλία του στο Telekom Center Athens (πρώην ΟΑΚΑ), επιστρέφει στον ίδιο χώρο για μία μαγική βραδιά με αυθεντική ροκ λάμψη που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Ό,τι και να πει κανείς για τον Bryan Adams είναι λίγο. Η μακρόχρονη καριέρα του τον έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ένα Βραβείο Grammy, πολλά American Music Awards, τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και πέντε για Χρυσή Σφαίρα, ενώ το πιο πρόσφατο album του, Roll With The Punches, είναι υποψήφιο για Βραβείο JUNO 2026 στην κατηγορία Rock Album of the Year. Έχει επίσης τιμηθεί ως Companion of the Order of Canada.

Πέρα από τα 16 στούντιο άλμπουμ του, στο πλούσιο ρεπερτόριο του περιλαμβάνονται και τραγούδια για τις ταινίες Spirit: Stallion of the Cimarron και Pretty Woman: The Musical.

Το 2024 ο Adams ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία Βad Records και πλέον δημιουργεί & κυκλοφορεί τα άλμπουμ του ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Έκτοτε, έχει παρουσιάσει δύο box sets, το καθένα με τρία άλμπουμ, από τις ζωντανές εμφανίσεις του στο Royal Albert Hall, συνολικά έξι άλμπουμ μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Τον Αύγουστο του 2024, κυκλοφόρησε το Roll With The Punches, το πρώτο του ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ μετά το So Happy It Hurts (2021). Μετά την κυκλοφορία του, ο Adams συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς performers παγκοσμίως. Τα νέα τραγούδια βρίσκουν ήδη τη θέση τους στο πρόγραμμα της συναυλίας δίπλα σε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Summer of ’69, Heaven, Run to You και (Everything I Do) I Do It For You, δημιουργώντας ένα ακαταμάχητο setlist που γεφυρώνει όλες τις γενιές.

Η περιοδεία Roll With The Punches ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με τελευταία στάση την Αθήνα.

Save The Date: Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου ο Bryan Adams επιστρέφει στο Telekom Center Athens, για να ξεσηκώσει το κοινό με την ενέργεια και την εκρηκτική σκηνική παρουσία του, όπως μόνο εκείνος ξέρει!

