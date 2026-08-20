Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC News.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν πρόκειται να αφήσουν πίσω τη ζωή τους στια ΗΠΑ και να μετακομίσουν στα τέλη του Αυγούστου σε μια ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία εκτός Λονδίνου.

Τα παιδιά του ζευγαριού, ο πρίγκιπας Άρτσι, επτά ετών, και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, πέντε ετών, έχουν εγγραφεί ήδη σε βρετανικό σχολείο για να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τη μετακόμιση την προηγούμενη Κυριακή 16 Αυγούστου. Δεν υπάρχουν τρέχοντα σχέδια ούτε για τον πρίγκιπα Χάρι ούτε για τη Μέγκαν. Δεν είναι γνωστό αν θα αναλάβουν εκ νέου τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Υπενθυμίζουμε πως οι Σάσεξ και τα παιδιά τους επισκέφθηκαν τον Βασιλιά στο σπίτι του στο Χάιγκροβ τον Ιούλιο φέτος, αλλά άγνωστο παραμένει αν η μετακόμιση, έστω και σαν ιδέα, συζητήθηκε.

Το BBC εκτιμά ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν γνώριζε για τη μετακόμιση πριν από το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά χαίρεται με την ιδέα να βλέπει περισσότερο την οικογένεια τους σε ιδιωτικό και προσωπικό επίπεδο. Δεν αναμένεται καμία αλλαγή στην επίσημη ιδιότητα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν. Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν επίσης ενημερωθεί για τα σχέδιά τους.

Είχαν αποσυρθεί από τα βασιλικά τους καθήκοντα και έμεναν στην Καλιφόρνια

Οι Σάσεξ έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και αποσύρθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα στις αρχές του 2020, πριν εγκατασταθούν στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Οι οικογενειακές σχέσεις ήταν έκτοτε τεταμένες, με την επίσκεψη του Ιουλίου στον Βασιλιά να αποτελεί κομβικό σημείο στην εξέλιξη της σχέσης τους. Το Παλάτι περιέγραψε τη συνάντηση στην ιδιωτική κατοικία του Καρόλου ως «ιδιωτική οικογενειακή περιστασιακή συνάντηση».

Ήταν η πρώτη φορά που ο Βασιλιάς έβλεπε τα εγγόνια του από κοντά μετά από τέσσερα χρόνια. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν βρεθεί μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, όταν παρευρέθηκαν στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η ασφάλεια για το ζευγάρι αποτελεί εδώ και καιρό σημείο τριβής, με την επίσκεψη του Ιουλίου να επανεξετάζεται επειδή το αίτημα του δούκα για αστυνομική προστασία απορρίφθηκε.

Πέρυσι, ο πρίγκιπας Χάρι έχασε μια δικαστική διαμάχη σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας που δικαιούται ο ίδιος και η οικογένειά του όσο βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Χάρι είχε επιδιώξει να ανατρέψει μια απόφαση που είχε υποβαθμίσει την ασφάλειά του αφού σταμάτησε να είναι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας και μετακόμισε στις ΗΠΑ με τη Μέγκαν.

Μετά την ανακοίνωση της προτιθέμενης επιστροφής των Σάσεξ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι οι αποφάσεις για την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία των Μελών της Βασιλικής Οικογένειας και των Δημόσιων Προσώπων (Ravec) και ότι το σύστημα προστασίας της βρετανικής κυβέρνησης είναι «αυστηρό και αναλογικό».

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει παλαιότερα ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια τον εμπόδισαν να έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον Ιούλιο, ο δούκας προώθησε τους Αγώνες Invictus για τραυματισμένους στρατιώτες, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο έτος.

Ο Ντέιβιντ Γουάιζμαν, διευθυντής προγραμμάτων και στρατηγικής του Ιδρύματος Invictus Games, δήλωσε στο BBC ότι η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαίρως για την εκδήλωση στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο έτος ήταν «εξαιρετικό νέο».

«Θα χαρώ πολύ που θα τον έχουμε ξανά στη χώρα. Η μετακόμιση είναι στρεσογόνα για τον καθένα, οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά και τα παιδιά να προσαρμοστούν καλά στο σχολείο», πρόσθεσε.