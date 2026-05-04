Ο αιώνιος Ιντιάνα Τζόουνς της μεγάλης οθόνης, ο Χάρισον Φορντ, δημιούργησε το δικό του σκωτσέζικο ουίσκι. Ο 83χρονος Χάρισον Φορντ δήλωσε πως αντανακλά τις προτιμήσεις του, λέγοντας ότι είναι «όλα όσα θέλω» σε ένα απόσταγμα.

Ο ηθοποιός, λανσάρει το σκωτσέζικο ουίσκι περιορισμένης έκδοσης Glenmorangie Highland στις 4 Μαΐου, που τυχαίνει να είναι η Ημέρα του Πολέμου των Άστρων (Star Wars Day).

Ο σταρ του Χόλιγουντ συμμετείχε σε διαφημιστική καμπάνια για το αποστακτήριο Glenmorangie, η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι, εμφανιζόμενος σε μια σειρά βίντεο με τίτλο «Once Upon a Time in Scotland» (Μια Φορά και Έναν Καιρό στη Σκωτία). Στις διαφημίσεις ο Φορντ φαίνεται εξοικειωμένος με τη σκωτσέζικη προφορά και συνδέεται με τους ντόπιους πίνοντας ένα ποτήρι ουίσκι.

Στη διαφήμιση ο Χάρισον Φορντ θυμάται επίσης τον χρόνο που πέρασε στα γυρίσματα στη Σκωτία και την υπερηφάνειά του που συνεργάστηκε με τους ιδιοκτήτες του αποστακτηρίου.

Περιγράφοντας πώς δημιούργησε το ουίσκι, ο Φορντ είπε: «Λάτρεψα τον χρόνο που πέρασα στο Glenmorangie και έχω τεράστιο σεβασμό για την ομάδα του αποστακτηρίου».

«Είναι αληθινοί τεχνίτες. Η συνεργασία με τον δρ. Μπιλ ήταν μια πραγματική απόλαυση – μια ευκαιρία να μπω στο μυαλό ενός κατασκευαστή που συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη για να δημιουργήσει απίστευτο single malt σκωτσέζικο ουίσκι» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ