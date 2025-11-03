Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο αστέρας της Ferrari, Charles Leclerc, και η σύντροφός του Alexandra Saint Mleux ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους.

Ο ίδιος μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο Instagram, γράφοντας απλά: «Κύριος και κυρία Leclerc», μαζί με τον σκύλο τους, Λεό, που για ακόμη μία φορά έκλεψε την παράσταση.

Η είδηση του αρραβώνα έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές από όλο τον κόσμο.

Ο Charles και η Alexandra έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση τον Ιούλιο του 2023, στο Wimbledon.

Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε ήσυχα αλλά σταθερά, με την Saint Mleux να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του οδηγού στα Grand Prix, υποστηρίζοντάς τον διακριτικά αλλά με έντονη παρουσία.

Πέρα από το love story, η Alexandra έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion icons της νέας γενιάς.

Από την αρχή του 2024, ξεχωρίζει στις πίστες της Formula 1 αλλά και στην πρώτη σειρά των επιδείξεων μόδας.

Το στιλ της χαρακτηρίζεται από casual chic: απλότητα, φινέτσα, ουδέτερους τόνους, καθαρές γραμμές και σύγχρονες σιλουέτες που αναδεικνύουν τη φυσική της κομψότητα.