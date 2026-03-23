Σε σοβαρές περιπέτειες με τον νόμο μπαίνει ο πρωταγωνιστής του «Reacher», Alan Ritchson. Σύμφωνα με το TMZ, ο ηθοποιός φέρεται να ξυλοκόπησε γείτονά του στο Νάσβιλ μετά από έντονο καβγά. Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφόρησε κταγράφει το επεισόδιο, το οποίο φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών του.

Ο άνδρας που τον κατηγορεί, ο Ρόνι Τέιλορ, υποστηρίζει ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο Ritchson οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του με υψηλή ταχύτητα στη γειτονιά, προκαλώντας ενόχληση. Όπως ισχυρίζεται, όταν του ζήτησε να σταματήσει, η κατάσταση ξέφυγε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Alan Ritchson φέρεται να τον χτύπησε επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ακόμη και όταν βρισκόταν στο έδαφος, προκαλώντας του μώλωπες. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε νοσηλεία, αλλά κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση για τις κατηγορίες.

Δείτε το βίντεο:

🚨🎥 EXCLUSIVE: “Reacher” star Alan Ritchson might’ve thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

