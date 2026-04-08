Η 20th Century Studios δημοσίευσε το νέο τρέιλερ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», με τη Lady Gaga και τη Doechii να συνεργάζονται στο τραγούδι που το συνοδεύει.

Η ιστορία της ταινίας συνεχίζει με τη Meryl Streep στον ρόλο της αρχισυντάκτριας του περιοδικού «Runway», Μιράντα Πρίστλεϊ, η οποία αντιμετωπίζει την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια βιομηχανία που βρίσκεται σε κρίση.

Η Πρίστλεϊ συναντά την πρώην βοηθό της, Emily Blunt, που πλέον κατέχει υψηλή θέση σε όμιλο πολυτελών προϊόντων και διαθέτει κεφάλαια από διαφημίσεις, τα οποία η Πρίστλεϊ χρειάζεται επιτακτικά.

Πέρυσι, η Lady Gaga είχε επαινέσει τη Doechii, γνωστή από το τραγούδι «Anxiety», σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue.

«Δεν βλέπεις συχνά κάποιον να εμφανίζεται με τέτοιο στιλ γραφής. Αυτή είναι η Doechii για εμένα. Ερωτεύτηκα τη μουσική της και την ακατέργαστη, βαθιά προσωπική της οπτική», είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Η δύναμη στα λόγια της, η ευαλωτότητά της, αυτό το μείγμα τόλμης και συναισθηματικής ακρίβειας με συγκίνησε βαθιά».

Το «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», σε παραγωγή των Wendy Finerman και Karen Rosenfelt, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.

govastiletto.gr – Lady Gaga: Μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τον επικείμενο γάμο της με τον Αμερικανό επενδυτή Michael Polansky