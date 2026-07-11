Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε, με τους ακολούθους του στο Instagram, ένα νέο, απολαυστικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του με τη Ρία Ελληνίδου.

Το ζευγάρι, που διανύει το τελευταίο διάστημα μια ιδιαίτερα όμορφη φάση στη σχέση του, και σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι ίδιοι, πλέον έχει κάνει το επόμενο βήμα, αυτό της συγκατοίκησης, περνά ποιοτικό χρόνο μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, οι δυο τους επέλεξαν να χαλαρώσουν στο τζακούζι που βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Μέσα από ένα Instagram Story, ο επιχειρηματίας κατέγραψε τη Ρία Ελληνίδου την ώρα που απολάμβανε το μπάνιο της.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου σε Ρία Ελληνίδου: Δεν μου έχεις ράψει ούτε σώβρακο